Мессі прокоментував перехід з "Барселони" до "ПСЖ"

Футболіст Ліонель Мессі підтвердив, що йде з футбольного клубу "Барселона". Він повідомив, що перехід в "ПСЖ" - це поки тільки можливий варіант, повідомляє РБК-Україна.

Аргентинець вийшов до трибуни, але довго не зміг почати говорити і розплакався. Глядачі та журналісти, присутні на пресконференції, аплодували Мессі стоячи.

"Я ніколи не міг уявити, що коли-небудь покину "Барселону". Це мій дім. Я зробив все можливе, щоб залишитися, але обставини виявилися вище цього бажання. Я дуже вдячний клубу і всім моїм товаришам по команді. Я дуже поважаю "Барселону" , - сказав він.

Мессі також прокоментував можливість переходу в "ПСЖ".

"ПСЖ" - це можливий варіант, так. На даний момент нічого не затверджено офіційно. Після заяви "Барселони" я отримав багато дзвінків від інших клубів. Нічого ще не підписано, ми ведемо переговори" , - повідомив він.

???? Se nos rompe el corazón, Leo ???? pic.twitter.com/dbqI4DwpmQ — Diario SPORT (@sport) August 8, 2021

Автор: Анастасія Рокитна