В Афганістані підірвався мікроавтобус, загинули 12 членів однієї родини

В Афганістані підірвався мікроавтобус, загинули 12 членів однієї родини

У провінції Пактія на сході Афганістану на придорожній міні підірвався мікроавтобус, загинули 12 членів однієї родини, повідомляє Интерфакс-Украина.

Трагедія сталася в суботу пізно ввечері.

"12 членів сім'ї, включаючи дітей, загинули, ще двоє отримали поранення в результаті підриву автомашини на придорожній міні на території повіту Сайед Карам в східній провінції Пактія", - повідомило агентство "Бохтар" з посиланням на співробітника служби безпеки регіону.

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