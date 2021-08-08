В Афганістані підірвався мікроавтобус, загинули 12 членів однієї родини
У провінції Пактія на сході Афганістану на придорожній міні підірвався мікроавтобус, загинули 12 членів однієї родини, повідомляє Интерфакс-Украина.
Трагедія сталася в суботу пізно ввечері.
"12 членів сім'ї, включаючи дітей, загинули, ще двоє отримали поранення в результаті підриву автомашини на придорожній міні на території повіту Сайед Карам в східній провінції Пактія", - повідомило агентство "Бохтар" з посиланням на співробітника служби безпеки регіону.