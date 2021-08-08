Печерський суд заарештував одного обвинуваченого у вбивстві Вербицького

Сьогодні, 8 серпня, Печерський районний суд Києва заарештував Сергія Мисливого, обвинуваченого у справі про викрадення активістів Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, повідомляє Цензор.НЕТ.

Суд обрав щодо Мисливого запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб. Інших подробиць в даний час не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що Мисливому висунуто підозру по ч.3 ст.27, ч.3 ст.146, ч.3 ст.127 Кримінального кодексу України. Одна зі статей підозри - "організатор злочинного угруповання".

Сьогодні вранці обвинувачений у вбивстві Вербицького Мисливий прийшов до Печерського суду.

Раніше журналістка Худецька повідомила, що обвинувачені в убивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли з СІЗО.