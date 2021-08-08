Арахамія виступив у Скадовську як ді-джей і зіграв кілька сетів

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив як ді-джей David Braun в Скадовську Херсонської області, розташованому на березі Чорного моря. Під час з'їзду молодіжного крила партії "Зе! Молодіжка" він зіграв кілька сетів за пультом, повідомляє Обозреватель.

Офіційна частина заходу відбулася в суботу вдень, 7 серпня, на ньому були присутні більше 250 активістів, написав в Facebook нардеп Сергій Гривко. Народні обранці ділилися з молоддю знаннями і досвідом.

Увечері ж почалася неформальна частина з'їзду. Ролики з виступами Арахамія опублікували в Telegram-каналах " PavlovskyNews " і "Perepichka News".

Арахамія зіграв кілька сетів.
Арахамія зіграв кілька сетів. Джерело: Скриншот відео
Ді-джей David Braun.
Ді-джей David Braun. Джерело: Скриншот відео

Ді-джею вдалося заволодіти увагою публіки, яка вийшла на танцпол, щоб потанцювати під музику. Через деякий час до Арахамія на сцені приєдналися кілька дівчат.

До Арахамії на сцені приєдналися дівчата.
До Арахамії на сцені приєдналися дівчата. Джерело: Скриншот відео

Скриншот.
Скриншот. Джерело: Facebook/Sergey Grivko
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