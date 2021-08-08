Арахамія виступив у Скадовську як ді-джей і зіграв кілька сетів

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив як ді-джей David Braun в Скадовську Херсонської області, розташованому на березі Чорного моря. Під час з'їзду молодіжного крила партії "Зе! Молодіжка" він зіграв кілька сетів за пультом, повідомляє Обозреватель.

Офіційна частина заходу відбулася в суботу вдень, 7 серпня, на ньому були присутні більше 250 активістів, написав в Facebook нардеп Сергій Гривко. Народні обранці ділилися з молоддю знаннями і досвідом.

Увечері ж почалася неформальна частина з'їзду. Ролики з виступами Арахамія опублікували в Telegram-каналах " PavlovskyNews " і "Perepichka News".

Арахамія зіграв кілька сетів. Джерело: Скриншот відео

Ді-джей David Braun. Джерело: Скриншот відео

Ді-джею вдалося заволодіти увагою публіки, яка вийшла на танцпол, щоб потанцювати під музику. Через деякий час до Арахамія на сцені приєдналися кілька дівчат.

До Арахамії на сцені приєдналися дівчата. Джерело: Скриншот відео