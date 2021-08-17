Нічого не виходить: 10 причин, чому ти не худнеш

"Я перепробувала все, але так і не схудла!"- впізнали себе? Чому ж так відбувається? Адже начебто ми все знаємо: менше їсти, більше рухатися. Але все одно нічого не виходить, повідомляє РБК-Україна.

Лікар-дієтолог Альбіна Комісарова перерахувала в Instagram поширені причини, чому ви не можете схуднути.

Отже, ви не худнете, тому що:

Є фізіологічні причини, які цьому заважають: наявність певних захворювань або станів.

Почну з банального: самостійне схуднення це таке ж самолікування, і якщо у вас з першого разу не вийшло, краще звернутися до лікаря-дієтолога або ендокринолога. Не нутриціолог з 3-місячними курсами або альтернативний лікар, будь ласка. Не втрачайте час і сили. ⠀

Надлишок калорій у раціоні.

Якщо ви рахуєте калорії, то, можливо, робите це неправильно. Зайві 300 неврахованих калорій уже позначаються на процесі зниження ваги. ⠀

Ви ділите продукти на "хороші" і "погані" і їсте тільки "хороші".

Парадокс, але так працює наша психіка: цукерок без цукру можна з'їсти 3 штуки на 300 калорій, а цукерку з цукром на 70 калорій - ви що, там же цукор. Їжте, що любите! Але помірно.

Ви намагаєтеся схуднути, дотримуючись правил з недоведеною ефективністю.

Замінивши макарони зі звичайного борошна на макарони з полбяного, звичайне молоко на кокосове і вживаючи фрукти тільки до 12, ви не схуднете, якщо більше нічого не зміниться.

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Автор: Марина Настевич