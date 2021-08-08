В Минобороны прокомментировали инцидент с Магучих
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила позицію міністерства за фактом дружніх обіймів української спортсменки Ярослави Магучіх із росіянкою Марією Ласіцкене, повідомляє Цензор.НЕТ.
Маляр зазначила:
"Наша бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо Ярослава Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом ЗСУ. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів.
Фото Ярослави поряд зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступала від команди Олімпійського комітету Росії (збірна РФ не брала участі в Олімпіаді на виконання рішення спортивного арбітражного суду (CAS)), викликало обурливу реакцію в суспільстві".
Вона продовжила:
"Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, мають розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність. Вірне слідування спортивним традиціям, приміром, фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає". Тобто необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об’єктом інформаційних спецоперацій ворога".
"Водночас прошу припинити цькування Ярослави, поки ми не почуємо її власне пояснення. Ярослава Магучіх наразі перебуває у Токіо. Відразу після її повернення у мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю", - резюмувала Маляр.