У Білорусі з шкільної програми прибрали Алексієвич і Солженіцина

З білоруської шкільної програми з російської літератури для 11 класів прибрали вивчення творчості нобелівського лауреата Світлани Алексієвич, повідомляє Эспрессо TV.

Її ім'я зараз не згадується в переліку "російськомовної літератури Білорусі".

Також в новій програмі відсутні твори іншого нобелівського лауреата - Олександра Солженіцина, тоді як ще в минулому вивчався його твір "Один день Івана Денисовича". А ще раніше - "Матренин двір".