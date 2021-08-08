У Білорусі з шкільної програми прибрали Алексієвич і Солженіцина
З білоруської шкільної програми з російської літератури для 11 класів прибрали вивчення творчості нобелівського лауреата Світлани Алексієвич, повідомляє Эспрессо TV.
Її ім'я зараз не згадується в переліку "російськомовної літератури Білорусі".
Також в новій програмі відсутні твори іншого нобелівського лауреата - Олександра Солженіцина, тоді як ще в минулому вивчався його твір "Один день Івана Денисовича". А ще раніше - "Матренин двір".