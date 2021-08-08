Піскун заявив, що не викручував розеток на держдачі

Скандал з виїздом з державної дачі прокоментував у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" ексгенпрокурор Святослав Піскун, повідомляє Україна 24.

Він відповів на запитання глядача, чому політик викрутив розетки, коли з’їжджав з Конча-Заспи﻿.

"Які розетки? Розетки там всі на місці. Просто там затік кабінет, ми міняли повністю обшивку. Але щоб поставити дерев’яну панель, треба зняти кришку з розетки, поставити панель, і причепити кришку. Середини розеток всі на місці, а кришки від розеток і від лампочок лежать на підвіконні, акуратно зложено", — сказав він.

За словами Піскуна, перевіряючі просто не додивилися.

"Просто ті, хто писали, що я це викрутив і зламав, не дійшли до підвіконня. Там директор каже: цього немає, того немає – в нього нічого немає. А ви мені покажіть директора будинку відпочинку, у якого все є і всього достатньо. До речі, я уже 4 місяці як там не живу і перехрестився, що і не буду", — сказав він.