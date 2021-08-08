Топ-20 нових авто, які українці купували в липні

В Україні частка нових авто на ринку не перевищує бар'єр в 10%. У липні продажі легковиків пройшли позначку в 150 тисяч угод, з яких 140 079 авто з пробігом, свідчать дані Інституту досліджень авторинку, повідомляє UBR.

За липень українці купили 10 491 нову машину, яка отримала нові номерні знаки.

Згідно з даними ДСЦ МВС, 9443 нових лековушек (90% від загального числа) були імпортовані в Україну з-за кордону, і лише 1048 (10%) - зібрані в Україні (в червні таких було 1070).

Топ-20 нових легковиків України:

Toyota RAV4 - 665 (від 768 370 грн);

KIA Sportage - 604 (від 507 072 грн);

Renault Duster - 416 (від 366 600 гривень);

Renault Sandero - 341;

Mitsubishi Outlander - 307;

Toyota LC Prado - 293 (від 1 246 623 грн);

Hyundai Tucson - 265 (від 704 800);

Renault Logan - 252;

Nissan Qashqai - 249;

Toyota Camry - 237;

Mazda CX-5 - 215;

Nissan X-Trail - 172;

Chery Tiggo - 170;

Suzuki Vitara - 166;

Volkswagen Tiguan - 153 (від 1 046 800);

Suzuki SX4 - 141;

Renault Dokker - 140 (знятий з виробництва, але купити ще можна за ціною від 392 000 долл, або $ 14 600);

Skoda Karoq - 131;

Mercedes-Benz GLE SUV - 123;

Skoda Octavia - 120.

12 найпопулярніших авто "Made in Ukraine": Skoda Karoq (131 шт.), Skoda Kodiaq (102 шт.), Lada Vesta (72 шт.), Skoda Fabia (64 шт.), Lada Granta (59 шт.), Renault Arkana (58 шт.), Kia Rio (40 шт.), Lada Largus (32 шт.), ВАЗ 2121 Niva (21 шт.), Lada Xray (17 шт.), Skoda Superb (11 шт.), Skoda Octavia (2 шт.).