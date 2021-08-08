Вибухи на артскладах в Україні: Bellingcat не виключає причетності РФ

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat вивчає можливу причетність російської військової розвідки до вибухів на складах боєприпасів в Україні﻿. Про це розповів керівник групи Bellingcat Христо Грозєв в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Деловая столица.

"Одне з розслідувань, яке ми вже майже рік робимо, — це щодо вибухів в Україні, які були на військових заводах (складах — ред.) боєприпасів. Ми поки розслідуємо можливість, що вони були результатом роботи тієї ж групи ГРУ (Росії — ред.), яка стоїть за вибухами на військових заводах у Чехії та Болгарії. Це одне з розслідувань, яке ми вважаємо, що протягом місяця-двох ми зможемо завершити. Поки є серйозна підозра, що остаточно це ще не можна довести" , — сказав він .

Грозєв також додав, що журналісти розслідують і інші військові злочини останніх років.

Нагадаємо, за останні кілька років в Україні відбулися масштабні пожежі на складах боєприпасів в Сватовому, Балаклії, Ічні та Калинівці. Вогонь знищив тисячі тонн снарядів, десятки тисяч людей були евакуйовані. Однією з основних версій всіх пожеж була ворожа диверсія.