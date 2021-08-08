У Кабміні пояснили як багатодітним сім'ям отримати 2 тисячі гривень

До нового навчального року 145 тисяч дітей з багатодітних сімей отримають додаткові виплати в розмірі 2 тисяч гривень. Для того щоб отримати кошти, не потрібно буде подавати звернення, повідомляє РБК-Украина.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

За його словами, виплати отримають діти з багатодітних малозабезпечених сімей, який станом на 1 серпня досягли віку від 6 до 18 років.

"Жодного звернення подавати не потрібно. Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення. Загальний розмір програми складе 290 млн гривень. Ці кошти допоможуть сім'ям зібрати дітей до школи і купити необхідні речі" , - повідомив прем'єр.

Нагадаємо, 4 серпня Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою на дітей з багатодітних сімей виділили по 2 тисячі гривень для підготовки до школи.