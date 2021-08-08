NASA шукає добровольців прожити рік в умовах Марса

NASA шукає людей для симуляції ізольованого життя на Марсі. У відборі можуть взяти участь громадяни США у віці 30-55 років. Перша місія триватиме один рік, повідомляє Обозреватель.

Так, NASA почало шукати чотирьох осіб, які будуть жити протягом року на Марсі Дюна Альфа – середовище проживання площею 1700 квадратних футів, створене за допомогою 3D-принтера. Про це повідомляється на офіційному сайті управління.

Як стало відомо, добровольці виконуватимуть модельовану місію з дослідження Марса з виходами у відкритий космос, обмеженим зв'язком будинку, обмеженими продуктами харчування і ресурсами, а також відмовами обладнання.

Мета проєкту під назвою Crew Health and Performance Exploration Analog – розробити методи вирішення проблем, які можуть виникнути під час місій, де люди повинні будуть знаходитися одне з одним у замкнутому просторі.

До речі, перша місія почнеться восени 2022 року.

Як виглядає Марс Дюна Альфа. Джерело: ICON

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) – це відомство, що відноситься до федерального уряду США і підкоряється безпосередньо президенту США. Здійснює громадянську космічну програму країни, а також наукові дослідження повітряного і космічного просторів і науково-технологічних досліджень у галузі авіації, повітроплавання та космонавтики.

Нагадаємо, раніше телескоп NASA TESS записав звук пульсації зірок на їхній пізній стадії еволюції. Вченим вдалося зафіксувати певні коливання поверхні червоних гігантів завдяки постійним конвекційним рухам. Ingenuity вдало здійснив перший політ на Марсі. Також NASA опублікувало відео польоту вертольота Ingenuity на Марсі та знімки, зроблені безпілотником.