У курортній Затоці третій день немає води

Третій день немає води в курортному селищі Затока, що в Білгород-Дністровському районі Одеської області, повідомляє Думська.

Про це повідомили місцеві жителі.

«Люди носять воду відрами з моря, для туалетів і просто помити руки. Антисанітарія в катастрофічних масштабах. Підвезення прісної води немає », - свідчить затоковец Віталій.

У «Інфоксводоканалом» нам пояснили, що водопостачання Затоки, Маяк, Кароліно-Бугаз, Овідіополя і Роксолан було припинено увечері 6 серпня через аварію на магістральному водогоні. Вчора, о 22:00, його відремонтували і пустили воду, проте система дуже велика, багато споживачів, тому у деяких крани поки залишаються сухими.