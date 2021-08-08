На Тернопільщині екс-мер крав з городів капусту і цибулю

Колишній мер Чорткова Володимир Вербицький крав овочі у місцевих жителів. Про крадіжку овочів з городу повідомив в Facebook власник земельної ділянки Роман Коцюбовіч.

"4 серпня 2021 року, незважаючи на дощ, до мене на город, який знаходиться за містом біля колишнього локатора, приїхав на автомобілі "Нива" непрошений гість, колишній мер міста Чорткова Вербицький Михайло Володимирович", - написав господар городу.

Роман зазначає, що екс-мер встиг вирвати 127 цибулин і кілька качанів капусти. На місце події приїхала поліція, задокументувавши факт спроби крадіжки.