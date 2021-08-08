Соратниця Навального втекла з Росії після вироку

Соратниця російського опозиціонера Олексія Навального і юристка Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь покинула Росію, і тепер їй загрожує тюремне ув'язнення, повідомляє Страна.ua.

Тюремне ув'язнення загрожує опозиціонерці через винесене в її відношенні судове рішення про нічний домашній арешт, який вона порушила в разі, якщо підтвердиться, що вона покинула країну.

"Соболь двічі засуджена, однак жоден з вироків не припускав відбуття покарання в колонії. Тепер, коли вона порушила чинні обмеження, уповноважений орган може попросити суд замінити їй покарання на колонію", - повідомило джерело.

У той же час телеканал Рен-ТВ з посиланням на неназваного співрозмовника повідомив, що Соболь полетіла в Стамбул ввечері, 7 серпня, рейсом з Внуково.

Вирок у відношення прихильниці Навального Любові Соболь було винесено 3 серпня. Юристку відправили на нічний домашній арешт, їй заборонили залишати будинок з 22:00 до 6 ранку і залишати територію Московської області.

Тричі на місяць Соболь повинна була відзначатися в інспекції.