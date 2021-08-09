Яскравий спалах: топ-5 неймовірно стильних образів Сінді Кроуфорд

55-річна Сінді Кроуфорд вже давно наплювала на свій вік, бо світ моди диктує свої умови. Це і правильно, адже "бабські" наряди вже давно нікого не приваблюють, а ось омолодитися хочеться завжди. Тому рекомендуємо вам придивитися до стилю американської супермоделі і вже зараз почати активно впроваджувати його в свій гардероб, повідомляє УНИАН.

Білий total-look в поєднанні джинсів-скінні і заправленої блузки - це те, що ідеально підходить як для офісної роботи, так і для прогулянки. До речі, білі і молочні блузки - це елемент базового гардероба, тому не варто ними нехтувати.

instagram.com/cindycrawford

Також варто звернути увагу легкий костюм, що складається з міні шортиків і блузки з рукавами в три чверті. Чого вартий тільки цей стильний принт? Загалом, тут слова зайві. Всі і так знають, що це тренд сезону.

instagram.com/cindycrawford

Захотілося одягнути щось більш спортивне і затишне? Тоді не зволікайте і купуйте оверсайз-сукню, яка є в шафі вже, мабуть, кожної модниці. Поєднуйте її з високими білими шкарпетками та кросівками. Погляди оточуючих вам забезпечені.

instagram.com/cindycrawford

Всі ж чули колись фразу, що комбінезони - це не жіночно? Якщо так, то швидше забудьте її. Вони дуже навіть привабливо виглядають. Особливо, якщо це комбінезон з льону, який ви поєднуєте з правильними аксесуарами. Можете підглянути, як його носить Сінді Кроуфорд.

instagram.com/cindycrawford

У вас намічається якийсь захід і ви хочете звести всіх з розуму? Ми знаємо, як це зробити. Сукня-пальто на запах в поєднанні з розкішними босоніжками - і ви зірка цього вечора.