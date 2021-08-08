Беларусь обвинила Литву в неоказании медпомощи беженцам на границе

Державний прикордонний комітет (ЦПК) Білорусі обвинувачує литовських прикордонників у ненаданні медичної допомоги біженцям, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні вранці на ділянці прикордонного поста "Клевиця" Сморгонської прикордонної групи білоруськими прикордонниками виявлено групу з дев'яти іноземців, яку литовська сторона доставила до кордону і намагається насильно видворити. Прикордонною службою Білорусі порушення кордону не допущено", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі ДПК у неділю.

У повідомленні сказано, що "одній з жінок-біженок стало погано безпосередньо на лінії литовсько-білоруського кордону, в результаті чого вона втратила свідомість".

"Прикордонний наряд викликав швидку і надав першу допомогу на місці. Іноземку доставлено до Ошмянської лікарні для проведення медичного огляду", - розповіли в Держприкордонкомітеті.

Як наголошується в повідомленні ДПК, "це вже не перший випадок, коли примусово видворені литовськими силовиками біженці потребують медичної допомоги".

Раніше в прикордонному комітету повідомили, що в середу вранці на кордоні Білорусі і Литви поблизу пункту пропуску Беняконі був виявлений громадянин Іраку. Як заявили в ДПК, він був ще живий, білоруські прикордонники намагалися надати йому першу допомогу, але молода людина померла. Справу розслідує Слідчий комітет, ситуація під контролем президента Білорусі.

Крім того, в ДПК повідомили в середу, що в групі примусово висланих з Литви іракців були люди зі слідами "укусів службових собак".

Прикордонники Литви відкидають інформацію про перевищення повноважень на кордоні з Білоруссю.

3 серпня прикордонники Литви почали відправляти нелегальних мігрантів назад до Білорусі. Відповідні повноваження їм були надані міністром внутрішніх справ.

До Литви через кордон з Білоруссю цього року потрапили 4 тис. 090 мігрантів, переважно з Іраку, повідомило BNS. Посадові особи Литви називають збільшені потоки незаконної міграції "гібридною агресією білоруського режиму".