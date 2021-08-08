Харків'янин погрожував підірвати 9-поверхівку

У Харкові в неділю вдень житель 9-поверхівки на вул. Дніпровська погрожував підірвати весь під'їзд, але до моменту приїзду поліцейських заснув, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Патрульні евакуювали жителів квартир під'їзду. Під час виїзду на місце слідчо-оперативна група виявила, що чоловік, який нібито погрожував підірвати будівлю, спить Вибухонебезпечних предметів або речовин у його будинку поліцейські не виявили", - йдеться в повідомленні.

На місце викликали бригаду швидкої медичної допомоги, яка доставила 46-річного "підривника" до Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень.