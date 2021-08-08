Зниклий більше місяця назад кримський татарин знайдений мертвим

Кримський татарин Осман Аджиосманов, який зник більше місяця тому, знайдений мертвим, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомила пошукова група "Ліза Алерт" з посиланням на кримськотатарське видання Avdet.

Відзначається, що тіло знайшли повішеним у лісосмузі. Загиблий дуже схожий на 19-річного Аджиосманова. Однак остаточно підтвердити особистість зможе тільки експертиза.

Осман Аджиосманов пропав 2 липня в с. Зуя Карасубазарського (Білогірського) району. Він проживав з бабусею, яка виховувала його з 3-річного віку.