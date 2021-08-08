У Кривому Розі чоловік підірвав себе гранатами на території комбінату (Оновлено)

У Кривому Розі чоловік прийшов на ПівдГЗК з гранатами після чого на очах у співробітників заводу намагався накласти на себе руки, повідомляє Відкритий.

Потерпілому відірвало ногу, він живий і перебуває у важкому стані.

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У неділю, 8 серпня, на прохідну ПГЗК в Кривому Розі прийшов чоловік, який пригрозив співробітникам підірвати гранату. Він вимагав пройти на територію заводу. Оперативно прибулі на місце співробітники поліції виявили чоловіка у дворі. Він в прямому сенсі сидів на одній гранаті, а іншу тримав в руці.

Інспектори довгий час вели з ним переговори, проте це виявилося безуспішно. У певний момент розсерджений чоловік відпустив гранати. Вони вибухнула в декількох метрах від потерпілого.