Без пені і штрафів: кому в Україні полегшили виплату кредитів і позик

У четвер, 5 серпня, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 1646-ІХ, який звільняє переселенців від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань за кредитами і позиками. Верховною Радою цей Закон був прийнятий 21 липня, повідомляє Обозреватель.

Відзначається, що документ буде сприяти захисту осіб, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації на сході України і від тимчасової окупації АР Крим.

Законом передбачено, що загальна сума відсотків за кредитним договором внутрішньо переміщеної особи не може перевищувати суми відсотків, нарахованої протягом терміну, на який надавався кредит, за мінімальною ставкою, визначеною договором. До внутрішньо переміщених осіб відносяться ті переселенці, які після 20 лютого 2014 року покинули місце свого проживання на тимчасово окупованій території АР Крим або в період після 14 квітня 2014 року залишили місце свого проживання на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також внесені до відповідного держреєстру внутрішньо переміщених осіб.

Якщо такий переселенець неналежним чином виконує свої обов'язки по кредиту, то банк не має права нараховувати за таким договором неустойку (штраф, пеню), а також не може застосовувати відповідальність у вигляді сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення і відсотків річних від простроченої суми, або задіювати інші майнові санкції.

Банк або інший кредитор зобов'язаний здійснити перерахунок заборгованості по кредиту протягом 7 днів після письмового звернення від переселенця. А ось передати прострочений кредит іншим фінустановам або колекторським компаніям без згоди позичальника-переселенця забороняється. Винятки передбачені лише для тих кредиторів, які віднесені до категорії неплатоспроможних, або для банків, які виводяться з ринку відповідно до Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Відповідно до Закону, відповідальність за невиконання або неналежне виконання переселенцями своїх грошових зобов'язань за кредитами і позиками покладається виключно на Російську Федерацію як на державу-окупанта. Крім того передбачається, що звільнення переселенців від негативних наслідків за діючими простроченими кредитними договорами і позиками не може бути підставою для відмови в наданні нового кредиту або позики такій особі.

Слід зазначити, що прийнятий Закон № 1646-ІХ стосується не всіх кредитних договорів, укладених переселенцями, а лише тих, які були підписані до 20 лютого 2014 р. (для внутрішньо переміщених осіб з АР Крим та Севастополя) і до 14 квітня 2014 р (для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій Донецької і Луганської областей).