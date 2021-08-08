Син Єлизавети II може потрапити до в'язниці за зґвалтування двадцятирічної давності

Герцог Йоркський Ендрю може постати перед судом після звинувачень в згвалтуванні американки, яке сталося 20 років тому, повідомляє Страна.ua.

37-річна Вірджинія Робертс з США хоче довести, що принц її згвалтував, коли їй було сімнадцять років. Раніше у цій справі був затриманий фінансист Джеффрі Епштейн.

Про це адвокат постраждалої повідомив в інтерв'ю газеті Daily Mail

Робертс готується подати позов на сина Єлизавети II до суду Нью-Йорка в найближчі дні.

Як повідомляє газета, раніше американські закони дозволяли постраждалим від насильства неповнолітнім подавати позови до судів Нью-Йорка протягом п'яти років після інциденту. Але два роки тому часові рамки збільшили.

Раніше Букінгемський палац в Лондоні заявляв, що герцог Йоркський Ендрю не мав ніяких сексуальних зв'язків з вказаною дівчиною, а будь-які подібні твердження там назвали безпідставним.

Вірджинія Робертс у 2015 році звинуватила члена королівської сім'ї в тому, що в 2001 році він був в числі людей, з якими її змушували займатися сексом. Фігурував в цій справі Джеффрі Епштейн, він був затриманий в липні 2019 року.

У тому ж році Ендрю тимчасово склав повноваження в королівській родині і перестав з'являтися на людях.

Вірджинія раніше описувала члена королівської сім'ї як розбещувача і одного з учасників вечірок Епштейна

10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим. За даними розтину, він наклав на себе руки.

Пізніше ряд благодійних організацій відмовилися від заступництва сина королеви Великобританії Єлизавети II принца Ендрю через його зв'язки з мільйонером-педофілом Епштейном.