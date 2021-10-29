Круте кардіотренування для занять вдома – відео

Круте кардіотренування для занять вдома – відео

Якщо ви давно хотіли зайнятися спортом – зараз ідеальний момент. А якщо у вас немає часу ходити в тренажерний зал – це не проблема, повідомляє 24 Канал.

Займатися собою можна й у домашніх умовах. Якісне кардіотренування показала майстриня спорту України з бодибілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

Що потрібно знати про тренування

За словами Катерини Кононової, вправи виконуються у форматі "повторюй за мною". Тренування інтервальне на все тіло. Воно складається з 9 вправ, кожна виконується у 2 підходи. Протягом 40 секунд тренуємося, 20 – відпочиваємо. Для занять не треба додаткового обладнання.

Як вправи потрібно виконувати (техніку дивіться на відео нижче):

  • 4 біг – 5 фіксація.
  • Джампінг – Джек коліно+лікоть.
  • Присідання з відведенням стегна.
  • Випад – підскок.
  • Шаг у планку + 4 коліна до грудей.
  • Віджимання від опори з різною постановкою рук.
  • Скручування.
  • Складка.
  • Велосипед.

Як виконувати вправи: дивіться на відео

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Допис, поширений Я худею с Екатериной Кононовой (@kononova1986)

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