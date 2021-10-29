Круте кардіотренування для занять вдома – відео

Якщо ви давно хотіли зайнятися спортом – зараз ідеальний момент. А якщо у вас немає часу ходити в тренажерний зал – це не проблема, повідомляє 24 Канал.

Займатися собою можна й у домашніх умовах. Якісне кардіотренування показала майстриня спорту України з бодибілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

Що потрібно знати про тренування

За словами Катерини Кононової, вправи виконуються у форматі "повторюй за мною". Тренування інтервальне на все тіло. Воно складається з 9 вправ, кожна виконується у 2 підходи. Протягом 40 секунд тренуємося, 20 – відпочиваємо. Для занять не треба додаткового обладнання.

Як вправи потрібно виконувати (техніку дивіться на відео нижче):

4 біг – 5 фіксація.

Джампінг – Джек коліно+лікоть.

Присідання з відведенням стегна.

Випад – підскок.

Шаг у планку + 4 коліна до грудей.

Віджимання від опори з різною постановкою рук.

Скручування.

Складка.

Велосипед.

Як виконувати вправи: дивіться на відео