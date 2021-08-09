Анастасія Приходько показала рідкісні кадри з чоловіком

Українська співачка Анастасія Приходько рідко ділиться знімками, на яких позує з чоловіком. Та днями артистка вирішила потішити прихильників і показала, як вони святкували 6-річчя спільного сина Гордія, повідомляє 24 Канал.

Анастасія Приходько є однією з тих жінок шоу-бізнесу, які тримають особисте життя подалі від сторонніх очей. Вона рідко поширює кадри з чоловіком, тому вони завжди привертають увагу публіки.

Виконавиця в інстаграм-сторіз поширила декілька коротких роликів, де показала найяскравіші моменти з вечірки з нагоди 6-річчя сина Гордія. Приходько організувала святкування в заміському парку біля водойми. Вона розповіла, що іменинник мрія про свято в стилі мультфільму про Губку Боба.

На вечірку запросили друзів Гордія, яких розважали аніматори в костюмах Губки Боба, Людини Павука та Капітана Марвела.

Фото Анастасії Приходько з чоловіком

Приходько з коханим ніжно обіймалися та спостерігали за щасливим сином. Вони раді, що змогли організувати свято його мрії. Гордій подякував батькам і подарував букет із кульок. Анастасія розчулилася, а коханий Олександр ніжно витирав їй сльози.

Анастасія Приходько з чоловіком / Скриншот інстаграм-сторіз співачки