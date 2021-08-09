Вчені визнали плавання корисним навантаженням для мозку і пам'яті

Регулярні заняття плаванням покращують когнітивні функції головного мозку, а також формують в ньому нові нейронні зв'язки. Таке навантаження допомагає відновитися після стресу, повідомляється в статті доцента нейробіології з університету Марді Хардін-Бейлор Сини Метью, повідомляє Лента.Ру.

Метью заявила, що плавання є найбільш корисним аеробним навантаженням для мозку і пам'яті. Так, за цим показником вона перевершує пробіжку або їзду на велосипеді. Більшу частину досліджень, присвячених впливу плавання на мозок, провели на щурах, оскільки ці гризуни мають значні генетичними і анатомічними подібності з людьми.

В результаті одного з таких випробувань вчені довели, що плавання стимулює певні мозкові шляхи. Вони здатні пригнічувати запалення в гіпокампі, а також перешкоджати апоптозу - процесу програмованої загибелі клітин. Плавання також збільшує виживаність нейронів і зменшує когнітивні наслідки старіння.