Робота в Україні: кому платять 150 тис. грн

В Україні зарплати вище 100 тис. грн можуть отримувати програмісти. Наприклад, фахівець, який може сам розробити продукт (Full Stack Developer) в середньому заробляє 150 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних кадрового порталу rabota.ua. За даними видання, всі пропозиції в п'ятірці найбільш високооплачуваних – для IT-шників.

Найбільш високооплачувані вакансії в Україні. Джерело: rabota.ua

Middle Full Stack Developer – 150 тис. грн

"Ми шукаємо досвідчених сильних професіоналів середнього рівня, які допоможуть керувати внутрішніми процесами і підтримувати наш веб-сайт. Наш ідеальний кандидат повинен мати досвід роботи не менше двох років" , – йдеться в оголошенні.

Завдання:

Обслуговування корпоративного сайту компанії з використанням HubSpot CMS/WordPress CMS

Створення нових і настройка існуючих вебдодатків

Пошук та усунення несправностей і вирішення проблем.

Senior HTML developer – 110 тис. грн

Вимоги:

Від п'яти років досвіду розробки програмного забезпечення

Відмінні навички фронтенд-програмування

Рівень англійської мови вище середнього (письмовий і усний)

Технології: TypeScript, GraphQL, React, Emotion, Бібліотека тестування React.

Senior Front-End Developer 104 тис. грн

Вимоги:

Робота з технічними історіями в компанії

Впровадити новий інтерфейс POC (підтвердження концепції)

Досвід роботи з передовими фреймворками / бібліотеками для SPA (в ідеалі з ReactJS, Redux) і т.д.

Комплексні навички розробки, включаючи сучасні функції JavaScript.

Senior Java Developer – 100 тис. грн

Обов'язки:

Щоденне спілкування із Замовником і командою для досягнення спільної мети

Вивчення запитів і розробка рішень

Створення технічних завдань

Виконання модульного, інтеграційного, навантажувального, E2E-тестування (від початку до кінця)

PostgreSQL Administrator – 100 тис. Грн

Обов'язки: