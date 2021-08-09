Робота в Україні: кому платять 150 тис. грн

Робота в Україні: кому платять 150 тис. грн

В Україні зарплати вище 100 тис. грн можуть отримувати програмісти. Наприклад, фахівець, який може сам розробити продукт (Full Stack Developer) в середньому заробляє 150 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних кадрового порталу rabota.ua. За даними видання, всі пропозиції в п'ятірці найбільш високооплачуваних – для IT-шників.

Найбільш високооплачувані вакансії в Україні
Найбільш високооплачувані вакансії в Україні. Джерело: rabota.ua

Middle Full Stack Developer – 150 тис. грн

"Ми шукаємо досвідчених сильних професіоналів середнього рівня, які допоможуть керувати внутрішніми процесами і підтримувати наш веб-сайт. Наш ідеальний кандидат повинен мати досвід роботи не менше двох років", – йдеться в оголошенні.

Завдання:

  • Обслуговування корпоративного сайту компанії з використанням HubSpot CMS/WordPress CMS
  • Створення нових і настройка існуючих вебдодатків
  • Пошук та усунення несправностей і вирішення проблем.

Senior HTML developer – 110 тис. грн

Вимоги:

  • Від п'яти років досвіду розробки програмного забезпечення
  • Відмінні навички фронтенд-програмування
  • Рівень англійської мови вище середнього (письмовий і усний)
  • Технології: TypeScript, GraphQL, React, Emotion, Бібліотека тестування React.

Senior Front-End Developer 104 тис. грн

Вимоги:

  • Робота з технічними історіями в компанії
  • Впровадити новий інтерфейс POC (підтвердження концепції)
  • Досвід роботи з передовими фреймворками / бібліотеками для SPA (в ідеалі з ReactJS, Redux) і т.д.
  • Комплексні навички розробки, включаючи сучасні функції JavaScript.

Senior Java Developer – 100 тис. грн

Обов'язки:

  • Щоденне спілкування із Замовником і командою для досягнення спільної мети
  • Вивчення запитів і розробка рішень
  • Створення технічних завдань
  • Виконання модульного, інтеграційного, навантажувального, E2E-тестування (від початку до кінця)

PostgreSQL Administrator – 100 тис. Грн

Обов'язки:

  • Забезпечення відмовостійких і доступності баз даних PostgreSQL
  • Створення резервних копій, відновлення з резервних копій, моніторинг
  • Оптимізація продуктивності БД, налагодження, troubleshooting
  • Забезпечення інформаційної безпеки
  • Взаємодія з суміжними командами
  • Надання PostgreSQL як сервісу
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