Робота в Україні: кому платять 150 тис. грн
В Україні зарплати вище 100 тис. грн можуть отримувати програмісти. Наприклад, фахівець, який може сам розробити продукт (Full Stack Developer) в середньому заробляє 150 тис. грн, повідомляє Обозреватель.
Це випливає з даних кадрового порталу rabota.ua. За даними видання, всі пропозиції в п'ятірці найбільш високооплачуваних – для IT-шників.
Middle Full Stack Developer – 150 тис. грн
"Ми шукаємо досвідчених сильних професіоналів середнього рівня, які допоможуть керувати внутрішніми процесами і підтримувати наш веб-сайт. Наш ідеальний кандидат повинен мати досвід роботи не менше двох років", – йдеться в оголошенні.
Завдання:
- Обслуговування корпоративного сайту компанії з використанням HubSpot CMS/WordPress CMS
- Створення нових і настройка існуючих вебдодатків
- Пошук та усунення несправностей і вирішення проблем.
Senior HTML developer – 110 тис. грн
Вимоги:
- Від п'яти років досвіду розробки програмного забезпечення
- Відмінні навички фронтенд-програмування
- Рівень англійської мови вище середнього (письмовий і усний)
- Технології: TypeScript, GraphQL, React, Emotion, Бібліотека тестування React.
Senior Front-End Developer 104 тис. грн
Вимоги:
- Робота з технічними історіями в компанії
- Впровадити новий інтерфейс POC (підтвердження концепції)
- Досвід роботи з передовими фреймворками / бібліотеками для SPA (в ідеалі з ReactJS, Redux) і т.д.
- Комплексні навички розробки, включаючи сучасні функції JavaScript.
Senior Java Developer – 100 тис. грн
Обов'язки:
- Щоденне спілкування із Замовником і командою для досягнення спільної мети
- Вивчення запитів і розробка рішень
- Створення технічних завдань
- Виконання модульного, інтеграційного, навантажувального, E2E-тестування (від початку до кінця)
PostgreSQL Administrator – 100 тис. Грн
Обов'язки:
- Забезпечення відмовостійких і доступності баз даних PostgreSQL
- Створення резервних копій, відновлення з резервних копій, моніторинг
- Оптимізація продуктивності БД, налагодження, troubleshooting
- Забезпечення інформаційної безпеки
- Взаємодія з суміжними командами
- Надання PostgreSQL як сервісу