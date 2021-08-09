9 серпня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День Повітряних поцілунків, День книголюбів, Міжнародний день корінних народів світу, Міжнародний день коворкінгу, повідомляє УНИАН.

В Японії - День обіймів, День пам'яті жертв атомного бомбардування Нагасакі, в Бельгії - свято дерева радості, в Токелау, Самоа - День батька, в ПАР - День жінок, в США - День захисту лісу від пожежі, День "димняшки", День Перемоги в штаті Род-Айленд, День польки, День віце-президента, День рукостискання, День рисового пудингу, в Зімбабве - День національних героїв, в Суринамі - День корінних народів, в Канаді - День миротворців, в Гренаді - карнавальний понеділок, в Монако - свято святого Романа, в Сінгапурі - День Республіки.

Пам'ятні дати 9 серпня, річниці та події

У 1173 році в Італії почалося будівництво Пізанської вежі.

У 1483 році у Ватикані відбулося відкриття Сикстинської капели.

У 1859 році американський винахідник Натан Еймс запатентував ескалатор, правда, тоді він назвав цю безперервно рухому конструкцію "сходами, що крутяться". В цілому, патент саме на "ескалатор" вперше отримав його співвітчизник - Джесс Рено 33 роки потому. Але винахід Еймса стало прототипом прекрасно всім знайомого пристрою.

У 1942 році в цей день пройшов "Матч смерті" в окупованому гітлерівцями Києві. Поєдинок між київськими футболістами і німецькими, зіграний в самий розпал Другої світової, став одним з найтрагічніших в історії футболу.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 серпня вшановує пам'ять великомученика і цілителя Пантелеймона. Інші назви дня: "Пантелеімон качанний", "капустяні щі", "Палій". За старих часів 9 серпня починався останній збір лікарських трав.

Що сьогодні не можна робити

Небажано виходити в поле, якщо справа йде до дощу. Це час сильних гроз, а ви будете найвищою точкою в полі.

Прикмети на 9 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

мурахи закладають входи в мурашник - скоро буде дощ;

сильно стрекочуть коники - до ясної і сухої погоди.

Іменини 9 серпня

Іменини у Костянтина, Анфіси, Германа, Наума, Миколи, Сави, Івана та Миколи.