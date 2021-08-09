Дощі з грозами та спека: прогноз погоди на 9 серпня

Погода в Україні сьогодні, 9 серпня, буде місцями дощової і з грозами. При цьому буде жарко. Хоча в західній частині країни температура повітря не підніметься більш як +26 градусів. Винятком є Закарпатська область, де буде спекотно, повідомляє РБК-Украина.

На заході погода﻿ принесе дощі з грозами. У Львівській, Івано-Франківській, Волинській та Рівненській областях +24+26. У Хмельницькій області +25+27. У Чернівецькій області +26+28, у Закарпатській області +27+29.

На півночі без опадів. У Чернігівській області +28+30, в Сумській області +29+31.

У центральній частині погода буде також без дощів. У Черкаській і Дніпропетровській областях +28+30. У Полтавській і Кіровоградській областях +29+31.

На сході дощ пройде в Донецькій і Харківській областях. При цьому температура повітря становитиме +29+31. У Луганській області без опадів і +32+34.

На півдні без опадів. У Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях +29+31.

У Криму також без дощу і +29+31.

У Києві﻿ дощу не буде. Температура повітря становитиме +29+31. При цьому буде дути північний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.