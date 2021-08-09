Курс валют НБУ на 9 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 9 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 8 августа, снизился на 11 коп до 26.83 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 22 коп до 31.68 за 1 евро.
Курс рубля упал на 2 коп до 3.67 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 15 коп до 37.34 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 18 коп до 29.54 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 6.95 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.834600
|EUR
|Евро
|31.675600
|RUB
|Рубль
|0.366590
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.341700
|CHF
|Швейцарский франк
|29.540500
|PLN
|Польский злотый
|6.951100