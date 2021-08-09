Курс валют НБУ на 9 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 9 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 8 августа, снизился на 11 коп до 26.83 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 22 коп до 31.68 за 1 евро.

Курс рубля упал на 2 коп до 3.67 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 15 коп до 37.34 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 18 коп до 29.54 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 6.95 за 1 польский злотый.