Британський вчений дав прогноз про майбутнє COVID-19

Поки в світі лютує пандемія коронавірусу, лікарі та вчені намагаються передбачити подальший розвиток подій. Прогнози коливаються від дуже оптимістичних до зовсім песимістичних, повідомляє Страна.ua.

Так, наприклад, Пол Хантер, професор Норіджської медичної школи при Університеті Східної Англії, вважає, що незабаром Covid-19 може стати тільки однієї "формою застуди".

На думку професора вже через кілька років захворювання буде протікати безсимптомно або ж в дуже легкій формі. Пол Хантер також назвав головні симптоми при зараженні людини штамом "Дельта". Це в переважній кількості випадків біль в горлі (як при ангіні ) і нежить.

Вчений запевняє, що на Землі не вдасться домогтися загального колективного імунітету до коронавірусу, однак людство може врятувати баланс між несприйнятністю до вірусу і подальшим поширенням інфекції.

Пол Хантер нагадав, що багато з відомих коронавірусів виходять на свій пік активності в зимові місяці. Але з роками смертоносність Covid-19 буде тільки падати.

Професор також вважає, що штам "Дельта" став фінальною крапкою в еволюції SARS-CoV-2. Однак, це не причина для відмови від вакцинації.