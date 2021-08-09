COVID-19 у щеплених: який шанс заразитися

У людей, які щеплені двома дозами вакцини, втричі менше шансів заразитися. При цьому, вони повинні бути уважними до свого здоров'я, оскільки захворіти на коронавірус все ж можуть.﻿ Про це розповіли вчені Імперського медичного коледжу Великобританії, повідомляє РБК-Украина.

Експерти для свого дослідження перевірили 100 тисяч осіб в період з 24 червня по 12 липня. Вони підкреслили, що жодна вакцина не є повністю ефективною від COVID-19.

Вчені зазначили, що ризик зараження після вакцинації зменшується на 50-60%. Після контакту з хворим на коронавірус, у вакцинованих ризик захворіти становить 3,84%, тоді як у невакцинованих - 7,23%.

Медики також заявили, що штам "Дельта" швидко поширюється і їм можуть хворіти ті, хто зробив вже два щеплення.

Автор: Роман Мирончук