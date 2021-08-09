Автоімпортери хочуть обнулити ввізне мито: ціни впадуть

У разі встановлення ввізного мита 0% на імпортні автомобілі, їх вартість в Україні може знизитися мінімум на 12%. Крім легковиків, цей підхід доцільно застосувати також до вантажівок і мотоциклів, повідомляє UBR.

Таку оновлену законодавчу ініціативу запропонують на розгляд нардепам і Кабміну, заявив гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

За його словами, дане питання учасники ринку піднімали ще два роки тому. Тоді підтримки у парламентаріїв ініціатива не зустріла.

Чого хочуть імпортери

Сьогодні після підписання угоди зі Світовою організацією торгівлі (СОТ) в Україні мито на автомобілі складає 10%. За словами Назаренко, це найменша ставка, яку дозволяє СОТ.

Після підписання угоди з ЄС в Україні ця ставка ще більше зменшиться. Для цього відведено десятирічний період.

Трактування можливе різне - до 2024-го або 2027 року мито на європейські автомобілі буде 0%. А на японські, американські, корейські, китайські - залишиться 10%, зазначив Олег Назаренко.

Глава ВААІД запропонував не чекати 2027 року, а встановити мито 0% якомога швидше. Але не тільки на європейські, а й на інші автомобілі - крім вироблених в країні-агресора (РФ).

В останньому випадку заборона не повинна поширюватися на ввезення автомобілів фізичними особами - там буде ставка 10%.

Глава ВААІД переконаний, що в необхідності цієї норми можна буде переконати і депутатів, і уряд - всі профільні міністерства і парламентські комітети.

Адже раніше ніхто не вірив, що вийде скасувати "корупційний техогляд" - але це вдалося, помічає він. Те ж стосується і ліквідації довіреності на право керування автомобілем.

Ті, хто сумнівався, стверджували, що "нотаріальна мафія" просто так не розлучиться з мільярдами гривень за оформлення по суті фіктивних "папірців". Але це теж вдалося, підкреслив Назаренко.

На його думку, проти "нульового мита" може виступити уряд.

"Тому що кожна "копієчка", яку не доплачують автомобілісти, природно, зменшує бюджет", - підкреслив він.

Олег Назаренко нагадав, що коли уряд запровадив спецмита на імпорт автомобілів, то це рішення було оскаржене в суді. І за допомогою СОТ, яка рекомендувала скасувати її, вийшло "перемогти".

За словами глави ВААІД, можна зрозуміти будь-якого міністра, відповідального за податки - "він захоче обкласти податками всіх і все". Але ж громадяни тоді почнуть ухилятися, і закон фактично не працюватиме.

До 2009 року пенсійний збір потрібно було платити кожен раз, коли доводилося ставити на облік автомобіль - кілька відсотків від вартості машини.

Рада автомобілістів при Кабміні тоді назвала таку практику "поборами". І тодішній уряд скасував спірну норму.

У чому вигода для держави

Олег Назаренко відзначив, що логічним кроком з боку Євросоюзу було б також встановити 0%-ве мито для автомобілів, які могли бути зроблені в Україні.

Вигода влади в тому, що в нашу країну прийшли б китайські інвестори. Вони дуже хочуть потрапити на європейський ринок. Але їм, по-перше, заважає сертифікація і, по-друге, 10%-ве ввізне мито.

Тому Great Wall будує завод в Болгарії - і в подальшому зможе продавати свої автомобілі по всій території ЄС.

Побувавши в країнах Європи можна помітити, що французи як патріоти їздять на Peugeot, Renault, Citroen. Німці з тих самих міркувань - на BMW, Volkswagen, Audi. Але таксі у всіх європейських столицях - Берліні, Парижі, Лондоні - це, як правило, Hyundai і KIA.

Патріотизм - річ похвальна, але бізнесмени будуть прораховувати найвигідніші варіанти по співвідношенню "ціна - якість".

У разі, якщо зазначена ініціатива набуде чинності, можна очікувати зниження цін на імпортні автомобілі як мінімум на 12%, впевнений Олег Назаренко.

Плюси і мінуси для покупців і продавців

Директор дилерського центру Ford "ВіДі-Край Моторз" Віталій Дорофєєв упевнений, що в разі обнулення ввізного мита "однозначно виграють покупці".

За його словами, маржа заробітку на продажу нового автомобіля мінімальна.

"Зараз більше заробляють на сервісі", - зазначив він.

Тому якщо хтось встановить надто високі ціни, то програє.

Віталій Дорофєєв висловив сумнів, що уряд піде на такий крок.

"Держава недоотримає дуже великий шматок податків", - підкреслив він.

Якщо допустити, що законопроект буде прийнятий і ціни знизяться, то попит зросте на автомобілі середнього класу. Якщо нова машина коштує $20 тис., а у покупця є $15 тис., то він скоріше купить стару з США або ЄС.

Але якщо ціна буде $18 тис., то є ймовірність, що на суму, якої бракує буде взятий кредит. Можна очікувати пожвавлення і серед преміум-класу - адже при вартості $50 тис. зменшення ціни на $5 тис. - буде вельми відчутним.

"Хоча моя думка - глобально це ринок не перерозподілить, попит як був 100-110 тис. машин на рік, так і залишиться. У наступному буде 120 тис." , - упевнений директор "ВіДі-Край Моторз".

Він зазначив і потенційно негативний ефект для власників "бевешних" автомобілів. Адже якщо хтось розраховував продати свою стару машину за $12 тис., то ціна навряд чи підніметься вище $10 тис.