У Львівській кав'ярні знайшли спосіб застосування прапора "ДНР"

У Львові у недавно відкрилася кав'ярні при вході лежить прапор "Донецької народної республіки". Відвідувачі, стоячи на ньому, роблять замовлення, повідомляє Кореспондент.

"Кав'ярня у Львові. Прапор фейкової республіки саме там, де і повинен бути, і використовується за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Килимок з прапором "ДНР" лежить у кав'ярні Кава мілітарі на вулиці Городоцькій, 23.

Відомо, що кав'ярню відкрили два ветерана Ігор Флерко і Ростислав Грицьків 8 серпня.

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На сторінках кав'ярні в соцмережах відзначається, що вони щомісяця віддають частину прибутку української армії.

"Всі кафе Ukrainian Military Coffee: щомісячно віддають частину прибутку на українську армію; поширюють ідеї українського націоналізму і військової перемоги; використовують якісну арабіку", - йдеться в повідомленні мережі кав'ярень в Instagram.
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