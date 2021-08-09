У Львівській кав'ярні знайшли спосіб застосування прапора "ДНР"
У Львові у недавно відкрилася кав'ярні при вході лежить прапор "Донецької народної республіки". Відвідувачі, стоячи на ньому, роблять замовлення, повідомляє Кореспондент.
"Кав'ярня у Львові. Прапор фейкової республіки саме там, де і повинен бути, і використовується за призначенням", - йдеться в повідомленні.
Килимок з прапором "ДНР" лежить у кав'ярні Кава мілітарі на вулиці Городоцькій, 23.
Відомо, що кав'ярню відкрили два ветерана Ігор Флерко і Ростислав Грицьків 8 серпня.
На сторінках кав'ярні в соцмережах відзначається, що вони щомісяця віддають частину прибутку української армії.
"Всі кафе Ukrainian Military Coffee: щомісячно віддають частину прибутку на українську армію; поширюють ідеї українського націоналізму і військової перемоги; використовують якісну арабіку", - йдеться в повідомленні мережі кав'ярень в Instagram.