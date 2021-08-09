Що очікується на валютному ринку в понеділок

Фактор підвищеного попиту на іноземну валюту у вигляді нерезидентів, що конвертували виплачені дивіденди, вичерпав себе на минулому тижні. З понеділка валютний ринок повертається до нормальної роботи.

Зростання пропозиції з боку експортерів, насамперед, металургів і агротрейдерів, буде сприяти подальшому зміцненню гривні. У цій ситуації дуже багато чого буде залежати від того, як поставиться до зниження котирувань долара Національний банк: як часто він буде виходити з інтервенціями, викуповуючи надлишок і поповнюючи свої золотовалютні резерви, і на яких рівнях продовжить гальмувати зміцнення гривні.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,75/26,85 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці на вихідних продавали по 26,92-26,94 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з 26,93-26,94 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи з деякою часткою інертності. У разі продовження зниження котирувань безготівкового долара готівковий також продовжить дешевшати.

Євро на ринку FOREX в п'ятницю опустився до позначки 1,1754 після публікації відмінних даних по зайнятості в США, які показали зростання числа зайнятих в несільськогосподарському секторі і зниження загального рівня безробіття. Вранці понеділка він спочатку продовжив зниження і опустився до 1,1742 долара, але потім розвернувся і пішов вгору, піднявшись до 1,1765 долара. Готівковий євро на вихідних продавали за 31,65-31,70 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з цих самих цифр. Далі багато буде залежати від того, чи продовжить гривня зміцнюватися. Готівковий євро сьогодні буде звертати більше увагу на ситуацію на українському валютному ринку, ніж на FOREX.

Російський рубль минулої п'ятниці подешевшав до 73,50 рублів за долар, відреагувавши на новини по зайнятості, що вийшли в США. Станом на 8:00 понеділка він затиснутий між рівнями 73,46 і 73,50 рубля за долар. Готівковий рубль минулої п'ятниці і на вихідних продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Сьогодні його почнуть продавати за тією ж ціною; протягом дня можливі зміни ціни на 1-2 копійки за 10 рублів.