Амністія капіталу: декларанти будуть відкривати спецрахунки в банках

Нацбанк визначив порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання для добровільного декларування. Рішення регулятора пов'язано з виконання норм закону №1539-IX про добровільне декларування, який передбачає введення в Україні податкової амністії, повідомляє UBR.

Центробанк дозволив відкривати рахунки в іноземній і нацвалюті, а також банківських металах. Для цього фізособи, які мають намір скористатися правом на одноразове добровільне декларування, повинні звернутися в банк для відкриття поточного рахунку зі спеціальним режимом використання та розміщення готівкових коштів.

Декларант зможе це зробити через операційну касу банку за заявою на переказ готівкових коштів. При цьому в графі "призначення платежу/зміст операції" потрібно вказати добровільне декларування.

Після підтвердження джерел походження коштів, банківських металів декларант має такі права:

перерахувати кошти, банківські метали на власний поточний рахунок фізособи, відкритий в українському банку;

зняти кошти і закрити спецрахунок;

подати в банк заяву, щоб використовувати в подальшому цей рахунок як поточний, для власних потреб.

Зазначені норми Нацбанк закріпив становищем №83 від 5 серпня 2021 року, яке вступає в силу з 1 вересня цього року і діє до 1 вересня 2022. Відповідний закон також передбачає, що добровільне декларування проводиться в цей відрізок часу.