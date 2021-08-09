В аквапарку Дніпра потонула дитина
У Дніпрі в басейні аквапарку Happy Day потонула дитина. Його намагалися реанімувати інші відвідувачі й лікарі, але безрезультатно, повідомляє УНІАН.
Інцидент стався в неділю, 8 серпня. На місце події прибули два автомобілі швидкої медичної допомоги, проте врятувати хлопчика медикам не вдалося.
За попередніми даними, дитина потонула в великому басейні розважального комплексу Happy Day.
Свідки події та прибулі лікарі намагалися надати йому допомогу.
Зараз з'ясовуються всі обставини події.
За даними видання "Наше місто", хлопчикові було 9 років. Він приїхав в аквапарк разом з матір'ю.
"Мати відлучилася і пішла в іншу сторону закладу. За словами працівника аквапарку, приблизно о 18:00 персонал помітив, що дитині в басейні стало погано, його витягли і покликали медичний персонал", - йдеться в повідомленні.