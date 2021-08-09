Ознака сепсису на шкірі, який фатально плутати зі звичайним почервонінням

Як найбільший орган вашого тіла, ваша шкіра може багато розповісти про ваше здоров'я. Але, з огляду на, що ряд висипань виглядає більш-менш однаково для непідготовленого ока, може бути важко відрізнити серйозні шкірні симптоми від поверхневих, повідомляє WomanEL.

Ось чому лікарі б'ють на сполох з приводу одного конкретного шкірного симптому, який, як вони попереджають, може бути ознакою необхідності невідкладної медичної допомоги.

Який симптом на шкірі може вказувати на сепсис

Червона лінія або смужка на шкірі, яка збільшується в довжину, є серйозним симптомом, який не варто ігнорувати.

Сепсис - найсерйозніша форма будь-якої інфекції. Хоча більшість людей можуть вилікуватися від сепсису, рівень смертності досягає 40 відсотків, якщо він прогресує до септичного шоку.

Сама лінія, відома як інфекційний лімфангіт, виникає, коли бактерії, віруси або грибки викликають запалення та інфекцію в лімфатичних каналах.

Найбільш частою інфекційною причиною лимфангита є гостра стрептококова інфекція, причому значну частку випадків викликають стафілококові інфекції. Вони можуть виникнути в результаті присутніх внутрішніх інфекцій або можуть потрапити в організм через відкриту рану.

Ви повинні щодня відстежувати будь-які сліди на шкірі

Почервоніння рівномірно виходить з рани? Це вказує на більш загальну інфекцію. Якщо замість цього почервоніння приймає форму лінії або смуги, як якби вона проходила вздовж вени, не чекайте, щоб звернутися за медичною допомогою.

Спеціаліст по педіатричнім інфекційним захворюванням Френк Еспер також рекомендує звернутися за медичною допомогою, якщо крім цієї ознаки інфекції виникають будь-які інші симптоми сепсису, включаючи когнітивне порушення, лихоманку або втому.