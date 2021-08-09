США випустять підсилювач вакцини від COVID-19

Головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі заявив, що вакцинованим від Covid-19 швидше за все буде потрібно додаткове щеплення, повідомляє Вести.

За словами Фаучі, люди зі слабкою імунною системою швидше за все не будуть мати сильну імунну реакцію, а ефективність вакцини з часом ослабне. Зокрема, це стосується людей похилого віку.

"Якщо подивитися на дані від Pfizer, після декількох місяців ефективність вакцини знизилася з більш 90% до 84%... Всі припускають, і я думаю, вони мають рацію, що рано чи пізно, ефективність знизиться до такої цифри, що потрібен буде додатковий укол", - підсумував лікар.

Він додав, що першими додатковий укол отримають люди похилого віку та особи зі слабкою імунною системою. Фаучі висловив надію, що Адміністрація з контролю за продуктами і ліками затвердить вакцину-підсилювач від компанії Pfizer вже до кінця серпня.

Раніше в МОЗ України повідомили, що будуть прищеплювати українців третьою дозою Pfizer, якщо ВООЗ надасть відповідні рекомендації.