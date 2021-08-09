Якою мовою укладаються зовнішньоекономічні контракти

Відповідно до пункту 2 статті 382 Господарського кодексу форма і порядок укладення зовнішньоекономічного договору (контракту), права та обов'язки його сторін регулюються Законом № 2709-IV «Про міжнародне приватне право» та іншими законами, повідомляє ЮрЛига.

На це звертає увагу Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Згідно зі статтею 19 Закону № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної» міжнародні двосторонні договори України укладаються державною мовою та мовою іншої сторони, якщо інше не передбачено таким міжнародним договором.

Міжнародні багатосторонні договори укладаються мовами, погодженими сторонами.

Водночас з питань щодо мови, якою укладаються зовнішньоекономічні контракти, слід звернутись до Міністерства економіки.