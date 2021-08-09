Курс біткоїну злетів до рекорду з травня, але знову падає

Курс біткоїна, який днями досяг двомісячного максимуму, не зупинив зростання. 8 серпня головна криптовалюта піднімалася до 45 тис. доларів. Це рекорд з 18 травня, тобто майже за три місяці, повідомляє Сегодня.

Yа найбільшій за обсягом торгів біржі Binance біткоїн досягав позначки в 45,31 тис. доларів. Втім, за даними CoinDesk (вираховує середню ціну за кількома біржами), біткоїн зростав до 45,21 тис. доларів.

Вранці 9 серпня курс головною криптовалюта трохи відкотився. Біткоїн торгувався по 43,47 тис. доларів при капіталізації вище 800 млрд доларів.

Чому подорожчав біткоїн

Інвестори в біткоїн чекають публікації звіту по ринку праці США, який вийде 11 серпня. На думку аналітиків, в ньому буде інформація про зростання інфляції в липні ще на 0,5%. Вважається, що попит на біткоїн зростає, коли підвищується інфляція.

При цьому технічний директор Bitfinex Паоло Ардоіно упевнений: недавня турбулентність на ринку криптовалют ще не вщухла. Обвалити курс криптовалюти можуть новини про регулювання крипторинку в США. Законопроект, що пропонує ввести звітність про транзакції з криптовалютами та їхнє оподаткування, вже проходить через Конгрес.