Ідеальна продуктова корзина: що купити для різноматіного раціону

У всіх різні дієтичні потреби і смакові переваги, але в цілому похід по магазинах за корисними продуктами означає візок, наповнений продуктами, багатими поживними речовинами, повідомляє РБК-Україна.

Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram детально розписала вміст продуктового кошика тих, хто хоче харчуватися правильно і збалансовано.

Приклад того, що може містити продуктовий кошик для здорового харчування:

Некрохмалисті овочі: цвітна капуста, спаржа, броколі, солодкий перець, цибуля, часник, солодкий перець, зелень, цибуля-порей, гриби, огірок

Фрукти: апельсини, банани, яблука, грейпфрут, лимони, чорниця, лохина, полуниця, груші, авокадо

Білки: яйця, риба, курка, фарш з індички, тофу, морепродукти

Крохмалисті овочі: солодка картопля, картопля, кабачки

Зернові та бобові: кіноа, овес, коричневий і нешліфований рис, боби, гречка, сочевиця, ячмінь, булгур

Горіхи, насіння і горіхова паста: гарбузове насіння, горіхи макадамія, мигдаль, натуральне арахісове масло

Консерви: консервований лосось, сардини, консервована квасоля, тунець, кукурудза

Масла і приправи: оливкова олія, масло авокадо, яблучний оцет, бальзамічний оцет, сушені спеції, мед

Молочні та немолочні продукти: жирний грецький йогурт, сир пармезан, козячий сир, рослинне молоко з хорошим складом

Снеки: темний шоколад, сухофрукти, чіпси з овочів і фруктів.

Це далеко не повний список продуктів, але принцип зрозумілий. Немає нічого кращого різноманітного раціону. І звичайно, в цей список можна додавати і ваші улюблені страви, і навіть заборонені продукти. 80% вашого раціону має бути правильним, 20% ми залишаємо для слабкостей.

Автор: Ольвія Агаркова