В'їзд без обмежень: для українців відкрилася ще одна країна ЄС

З 7 серпня 2021 року громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, введених у зв'язку з поширенням коронавірусу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, для в'їзду громадян в Угорщину залишаються вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт/віза, медична страховка, що діє на території Європи, фінансове забезпечення).

"Винятком є в'їзд до Угорщини авіаційним транспортом, в тому числі додатково потрібно негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, отриманий не пізніше 72 годин на момент в'їзду, або український або угорський сертифікат про вакцинацію (разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в'їжджати діти до 18 років)", - сказано в повідомленні.

Для транзитного проїзду країною представники угорської прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в'їзд в країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: посвідка на проживання, робоча віза, бронювання готелю, результати тестів на вірус і т.д.).

У відомстві також нагадали, що угорські компетентні органи відповідно до чинного законодавства накладають адміністративні штрафи на іноземців, які перевищили дозволений термін перебування в країнах Шенгенської зони до введення цими країнами карантинних заходів (штраф від 5 до 50 тис. Форинтів / $ 15-150).

Якщо термін перебування в країнах Шенгенської зони закінчився після введення цими країнами карантинних заходів, щоб уникнути штрафу, громадянам, які перетинають угорський кордон, необхідно документально довести угорським компетентним органам, що вони перебували на карантині, або що документи на продовження терміну дозволу були представлені до відповідного органу і т.д. (Повинен бути документ офіційного органу).

Водночас, кожен окремий випадок підлягає ретельній перевірці та розглядається в індивідуальному порядку.