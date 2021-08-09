У компанії CoronaVac повідомили, кому необхідна третя доза

Розробники китайської вакцини CoronaVac оцінили вироблення імунітету після введення двох доз препарату, а також необхідність введення третьої (бустерної) дози, повідомляє РБК-Украина.

Автори дослідження рекомендують додаткову імунізацію людям віком від 60 років.

"Бустерна доза є імуногенною і необхідна людям похилого віку, які пройшли вакцинацію двома дозами CoronaVac" , - йдеться у повідомленні.

За інформацією дослідників, титри нейтралізуючих антитіл істотно знижуються через шість місяців після двох доз CoronaVac серед літніх людей, а бустерна доза швидко викликає стійку імунну відповідь.

"Наше дослідження підтримує ідею бустерної дози для літніх людей" , - зазначили автори.

Вказано, що третя доза, введена через 8 місяців або більше після другої дози, значно підвищила рівні антитіл.

Марія Кучерявець