Борги із зарплат: у яких регіонах найважча ситуація

Заборгованість із зарплати в Україні за перше півріччя досягла майже 3,6 млрд грн, це на 14,2% вище, ніж за аналогічний період 2020-го. На початку року борг становив 3,1 млрд грн і був найбільшим за вісім років, повідомляє Слово і діло.

Заборгованість із зарплати перед українцями на початку 2014 року становила 0,8 млрд грн, за рік вона зросла на 75,3% – до 1,3 млрд. Станом на січень 2016-го борги із зарплат становили 1,9 млрд грн (+ 42,5%), а до 2017 року знизилися до 1,8 млрд.

До 2018 року зарплатна заборгованість зросла до 2,4 млрд грн, до 2019-го – до 2,6 млрд грн, до 2020-го – до 3 млрд. На початку цього року борг становив 3,1 млрд грн.

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За шість місяців 2021-го заборгованість зросла до 3 млрд 592,6 млн грн. Найбільший борг у галузі промисловості – 2 млрд 688,1 млн грн. У галузі професійної, наукової і технічної діяльності борг становить 305,6 млн грн, в транспорті і логістиці – 206,3 млн. Найменший зарплатний борг у сфері фінансів і страхування – 0,7 млн грн.

Серед регіонів найбільший зарплатний борг у Донецькій області – 736,4 млн грн, в Харківській області – 504,6 млн грн, в Києві – 482,3 млн грн, у Дніпропетровській області – 457,1 млн грн.