До закінчення будівництва "Північного потоку-2" залишилися "лічені тижні"

"Північний потік-2" має всі необхідні дозволи й реалізується в повній відповідності до законодавства ЄС. Після введення в експлуатацію газопровід увіллється в європейську газову інфраструктуру і стане її складовим елементом. Про це заявив посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв, повідомляє Кореспондент.

Нечаєв назвав тему газопроводу "політичним ажіотажем", тоді як "Північний потік-2", за його словами, є виключно комерційною ініціативою зацікавлених компаній, серед яких п'ять великих європейських енергетичних концернів - Uniper SE, Wintershall Dea, OMV, Shell і Engie.

Російський посол також додав, що домовленість США і Німеччини по "Північному потоку-2" не вплинуть на темпи спорудження і терміни завершення об'єкта.