Поліція відкрила справу за фактом вибуху гранати в Кривому Розі
Троє правоохоронців отримали осколкові поранення під час вибуху гранати у квартирі колишнього учасника АТО у Кривому Розі, повідомляє Украинская правда.
"Під час вибуху гранати постраждали троє поліцейських. Вони отримали осколкові поранення. Тілесні ушкодження не тяжкі, життю і здоров’ю поліцейських нічого не загрожує", - повідомили у пресслужбі Нацполіції.
За її словами, наразі правоохоронці перебувають на амбулаторному лікуванні.
За фактом вибуху гранати поліція відкрила два кримінальні провадження: за ч. 1 ст.263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів) та за ч.1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) ККУ.
Під час обшуків у квартирі ексвійськового вилучили ще дві гранати. Досудове розслідування триває.