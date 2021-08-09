Президент УАФ Павелко - про нового тренера збірної України

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко підтвердив той факт, що Сергій Ребров є головним кандидатом на те, щоб отримати крісло тренера збірної України, повідомляє УНИАН.

Павелко також натякнув, що Реброва зв'язує контракт з еміратським клубом "Аль-Айн", і це гальмує процес переговорів з УАФ.

"Нумо почекаймо рішення УАФ, рішення приймає виконком. Виконком точно відбудеться в понеділок, там будуть розглянуті питання не тільки збірної України. Щодо Реброва і його клубу я не коментую це питання. Нам потрібен той штаб, який виведе збірну на ЧС-2022. Вважаю, що Ребров - це перспектива на кілька відбіркових циклів. Його ми хочемо бачити в збірній. Але є обставини, які важливі й не потрібно забігати вперед" , - повідомив Павелко для "Великого футболу".

"Можливо, завтра заслухаємо кандидатів, але призначення може статися трохи пізніше. Наприклад, в четвер. В цілому, через слабкий старт у відборі ЧС-2022 ми хочемо, щоб тренерський штаб був до фінальної стадії Євро-2024. Це допомогло б в довгостроковій перспективі" , - додав Павелко.