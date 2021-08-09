Білорусь ввела мита на експорт лісоматеріалів

Білоруська влада впровадила мита на експорт лісоматеріалів і продукції деревообробки при вивезенні їх за межі митної території ЄАЕС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рішення затверджено указом президента республіки, оприлюдненим на національному правовому інтернет-порталі. Документ набуває чинності з 17 серпня 2021 року.

Відповідно до указу, ставки мит визначено в розмірі 100 євро за кубометр, або від 2%, 5% і 6,5% від митної вартості лісоматеріалів і продукції деревообробки залежно від кодів ТН ЗЕД. Передбачений розмір ставок експортних мит діє до 31 грудня 2021 року. Надалі ставки встановлюватиме уряд.

У документі визначається, що експортні мита не застосовуються при експорті лісоматеріалів до Азербайджану, Грузії, Молдови, Таджикистану, Узбекистану, Туркменістану й України.