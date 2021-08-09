На Італію насувається аномальна спека: є загроза пожеж

В Італії очікується нова хвиля спеки, яка загрожує подальшими пожежами, повідомляє DW.

"Температура, яка очікує нас найближчими днями, вимагає максимальної уваги", - застеріг у неділю, 8 серпня, голова управління цивільного захисту країни Фабріціо Курчіо.

Тому важливо уникати будь-якої поведінки, яка може викликати пожежі, і своєчасно повідомляти про осередки вогню, навіть якщо вони невеликі, наголосив він.

Особливо спекотно має бути у вівторок та середу. Очікується, що температура повітря на Сицилії та Сардинії сягатиме 45 градусів.

Курчіо описав останні кілька днів у боротьбі із пожежами як "складні" та "драматичні". Особливо постраждали від вогню південні регіони материкової частини країни, такі як Калабрія та Апулія. На півночі Сицилії протипожежні літаки продовжують гасити осередки вогню в природному парку Мадоні. Служба цивільного захисту надсилає підкріплення до Калабрії, звідки надійшло вісім запитів на протипожежні літаки.

Тим часом пожежна охорона країни підбила проміжні підсумки. За її даними, з 15 червня вогнеборці здійснили 44 тисячі 500 виїздів через лісові пожежі, минулого року у цей час їхня кількість становила 26 тисяч 200. Лише у 2017 році число виїздів на лісові пожежі було більшим.