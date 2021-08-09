ФГВФО виставив на продаж земельну ділянку і квартири "Місто Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж чотири квартири та земельну ділянку, що перебувають на балансі АТ «Місто банк».

Як повідомила пресслужба ФГВФО﻿, аукціони відбудуться 17 серпня в системі Prozorro.Продажі.

Усі активи розташовуються за адресою вул. Олеся Гончара, 32-В та виставлені на англійські аукціони окремими лотами.

Так, на продаж виставлено:

двокімнатну квартиру, загальною площею 76,2 кв.м (житлова 41,8 кв.м). Стартова ціна лоту – 1,06 млн грн.

двокімнатну квартиру, загальною площею 73,4 кв.м (житлова 38,2 кв.м). Стартова ціна – 1,02 млн грн.

чотирикімнатну квартиру, загальною площею 95,6 кв.м (житлова 62,2 кв.м). Стартова ціна – 1,33 млн грн.

трикімнатну квартиру загальною площею 80,1 кв.м (житлова – 45,2 кв.м). Стартова ціна – 1,11 млн грн.

земельну ділянку у центрі столиці площею 0,0945 га та цільовим призначенням «для експлуатації та обслуговування житлового будинку». Стартова ціна лоту – 11,79 млн грн.

У Фонді зазначили, що саме на цій ділянці розташований будинок з виставленими на продаж квартирами. При цьому будинок незаселений та знаходиться в аварійному стані.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону, відкрито і прозоро. У них можуть взяти участь юридичні та фізичні особи. Кошти, отримані від продажу цього активу, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ «Місто банк».