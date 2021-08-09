ФГВФО виставив на продаж земельну ділянку і квартири "Місто Банку"
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж чотири квартири та земельну ділянку, що перебувають на балансі АТ «Місто банк».
Як повідомила пресслужба ФГВФО, аукціони відбудуться 17 серпня в системі Prozorro.Продажі.
Усі активи розташовуються за адресою вул. Олеся Гончара, 32-В та виставлені на англійські аукціони окремими лотами.
Так, на продаж виставлено:
- двокімнатну квартиру, загальною площею 76,2 кв.м (житлова 41,8 кв.м). Стартова ціна лоту – 1,06 млн грн.
- двокімнатну квартиру, загальною площею 73,4 кв.м (житлова 38,2 кв.м). Стартова ціна – 1,02 млн грн.
- чотирикімнатну квартиру, загальною площею 95,6 кв.м (житлова 62,2 кв.м). Стартова ціна – 1,33 млн грн.
- трикімнатну квартиру загальною площею 80,1 кв.м (житлова – 45,2 кв.м). Стартова ціна – 1,11 млн грн.
- земельну ділянку у центрі столиці площею 0,0945 га та цільовим призначенням «для експлуатації та обслуговування житлового будинку». Стартова ціна лоту – 11,79 млн грн.
У Фонді зазначили, що саме на цій ділянці розташований будинок з виставленими на продаж квартирами. При цьому будинок незаселений та знаходиться в аварійному стані.
Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону, відкрито і прозоро. У них можуть взяти участь юридичні та фізичні особи. Кошти, отримані від продажу цього активу, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами АТ «Місто банк».